Covid: Lollobrigida, 'sinistra vuole ius soli e tasse noi stop coprifuoco'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "La sinistra parla di ius soli mentre siamo invasi dai clandestini e di nuove tasse in piena crisi economica. Per Fratelli d'Italia l'emergenza è abolire il coprifuoco, far ripartire la nostra economia e sostenere le imprese". Lo ha affermato al Tg1 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.