Covid: Lombardia, '88% nuovi casi sono non vaccinati'

Milano, 9 lug. (Adnkronos) – Nell'88% dei casi, i contagiati al Covid19 degli ultimi giorni sono pazienti non vaccinati. Invece solo il 6% dei contagiati aveva completato il ciclo vaccinale. Lo fa presente la Direzione Welfare della Lombardia, confermando che nella prima settimana di luglio la progressione della variante Delta è continuata, superando la variante Alpha (inglese).

Dall'1 gennaio sono state eseguite 19.374 genotipizzazioni per 16.916 pazienti e da giugno la Regione ha iniziato a farlo per tutti i nuovi casi. Complessivamente i pazienti per cui è stata identificata la variante Delta sono 522, pari al 3% di tutti i casi sottoposti sino ad ora a genotipizzazione.