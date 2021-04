Covid: Lombardia, in terapia intensiva 610 pazienti, positività al 6%

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – Resta stabile, dopo le flessioni registrate di recente, il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva per il covid. Secondo i dati della Regione Lombardia sono 610, uno in meno rispetto al bollettino di ieri. I ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 4.496.

I tamponi processati sono stati 38.982, con un tasso di positività del 6%.