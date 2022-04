Covid, Lopalco: 'Curva scenderà, a maggio ragionevole allentare su mascherina'

Roma, 6 apr. (Adnkronos Salute) – "Nel mese di aprile è prevedibile che assisteremo ad un calo della curva di questa ultima ondata di Covid-19, sostenuta da Omicron 2. Dunque a maggio la situazione della circolazione virale potrebbe essere medio- bassa.

Di fronte a questa situazione un allentamento delle misure, anche con una rimodulazione sull'uso della mascherina, è ragionevole. In ogni caso, come sempre, la singola misura deve essere sempre vista in un'ottica più complessiva e con i necessari controbilanciamenti". Lo spiega all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'università del Salento.

In pratica, per rivedere le indicazioni sulla mascherina, "serve un quadro più generale. Dipende molto, oltre che dai dati – continua Lopalco – da quelle che saranno le politiche del Green pass.

Gli allentamenti possono avere un senso se sul certificato verde non ci saranno altri alleggerimenti: avere locali al chiuso dove non si controlla il Green pass e si toglie anche la mascherina non va bene, è necessario bilanciare". Ovviamente, "serve anche rilassarsi un poco, e maggio dovrebbe essere un mese in cui, attenuandosi la situazione virale questo potrà avvenire. Il prossimo sarà un mese di transizione, non dobbiamo dimenticare il buonsenso: andiamo verso un'estate più libera, un po' di prudenza è da tenere presente", conclude Lopalco.