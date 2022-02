Covid: Lorenzin, 'Lazio apripista su sostegno psicologico'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Molto bene la Regione Lazio con il progetto ‘aiutaMente giovani’ per la tutela della salute mentale e della prevenzione del disagio psichico delle giovani generazioni. L’amministrazione Zingaretti con questa iniziativa fa da apripista nell’adottare un provvedimento molto importante per le ragazze e i ragazzi a cui la pandemia da Covid-19 ha tolto spazi di vita e di socialità".

Lo scrive in una nota, l'ex Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, responsabile del Forum Politica Sanitaria del Partito democratico, della presidenza del partito democratico.

"Si tratta di un investimento che cade in un contesto molto difficile, soprattutto per i giovani che, mai come adesso, hanno bisogno di essere supportati in tutti i contesti, incoraggiati e spronati per consentirgli di fare le scelte migliori per il loro futuro. L’investimento di circa 11 milioni di euro che la Regione Lazio mette in campo ha diversi risvolti positivi.

Nelle tre azioni di intervento, vuole essere un sostegno per tutti gli adolescenti che si trovano in una situazione di disagio psichico, ma anche un valido supporto per le famiglie. Con questo importante progetto verrà data anche nuova linfa per rafforzare i servizi territoriali".

"La salute è una questione che riguarda l’interezza delle persone e non dobbiamo assolutamente trascurare gli aspetti psicologici. È importante restituire ai giovani la possibilità di immaginare il futuro, di costruire progettualità e recuperare la socialità.

Quello del Lazio è un passo importante verso il futuro”.