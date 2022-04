Covid, lunghe file a Pechino: è il terzo giorno di test di massa

Roma, 27 apr. (askanews) – I residenti del distretto Chaoyang di Pechino, il più popoloso della capitale cinese, fanno una lunga fila sotto la pioggia per sottoporsi ai tamponi per il coronavirus; la città entra nel suo terzo giorno di test obbligatori di massa per cercare di combattere focolai di Covid-19 che hanno colpito molte province, seguendo sempre la strategia zero Covid attraverso la quarantena, come quella che prosegue da settimane a Shanghai, e lo screening di massa.