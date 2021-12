Covid: M5s, 'calmierare costo mascherine Ffp2'

Roma, 29 dic (Adnkronos) – "Con l’entrata in vigore del Decreto Festività il governo ha giustamente posto in essere ulteriori misure per contenere la nuova ondata di contagi. Tra queste, l’utilizzo delle mascherine Ffp2 in cinema, teatri, musei, eventi sportivi e sui mezzi di trasporto pubblico.

Si tratta di una misura molto utile, data l’alta capacità protettiva di questo dispositivo, che sicuramente potrà dare un grosso contributo al contenimento dei contagi. Tuttavia, è necessario che il governo si adoperi per calmierare il costo delle Ffp2”. Lo dicono le deputate e i deputati del MoVimento 5 stelle in commissione Affari sociali.

“La strada da seguire è quella già seguita nel 2020 per le mascherine chirurgiche – continuano i deputati pentastellati – per cui è stato definito dalla struttura commissariale un prezzo massimo di vendita seguito da un accordo con le farmacie e i distributori.

I cittadini italiani devono proteggersi dal virus e hanno il diritto di pagare un prezzo giusto”.

“Bisogna evitare che il costo delle mascherine Ffp2 ricada interamente sui bilanci familiari”, concludono.