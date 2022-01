Covid: M5S, 'conteggio casi solo sintomatici rischioso, valutare attentamente'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “La richiesta delle Regioni di valutare come casi Covid-19 solo i pazienti sintomatici è da valutare attentamente. Questo perché il conteggio dei casi serve a fare una fotografia della circolazione del virus e, omettendo i casi asintomatici, non si avrebbero più dati quanto più aderenti alla realtà.

La circolazione del virus di oggi, può infatti indicare, ovviamente in percentuale, il sovraccarico sanitario di domani. Senza dimenticare che gli asintomatici sono comunque pazienti in grado di contagiare". Così, in una nota, i componenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Sanità del Senato.

"Quando il pericolo di collasso del sistema sarà del tutto scongiurato – proseguono – allora si potranno fare valutazioni di questo genere. Ma scegliere oggi di non adottare il principio di precauzione ci appare rischioso”.