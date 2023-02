Covid, mai così basso il numero dei morti in Italia da inizio pandemia: parla l'esperto

A che punto siamo con la pandemia da Covid-19? In una fase storica in cui in Italia sono cadute in disuso praticamente tutte le norme che abbiamo imparato a conoscere e rispettare per gli ultimi tre anni la situazione, stando agli ultimi dati, è più rosea che mai.

Nonostante il virus non sia sparito (e secondo molti esperti è destinato a restare con noi per sempre) grazie all’immunità ibrida (conferita da un mix di vaccinazioni e infezione naturale) la situazione è oggi molto diversa rispetto ai primi, terribili mesi di epidemia nel 2020. In Italia, ma anche nel resto del mondo, abbiamo imparato a convivere con un nuovo agente patogeno che, rispetto al passato, tende attualmente a farci meno paura.

A parlare dell’attuale situazione è stato nelle scorse ore anche l’esperto Aureliano Stingi, che sul suo profilo Twitter ha condiviso un grafico che parla molto chiaro e mette a confronto il periodo attuale con le precedenti ondate. Rispetto al 2020, al 2021 e al 2022 il 2023 è l’anno migliore in termini di decessi, nel senso che ne stanno registrando un numero di gran lunga inferiore. Un record negativo ma allo stesso tempo positivo, che ci lascia ben sperare per il futuro.

Le speranze dello scienziato

Stingi, ad ogni modo, si è anche detto impaziente che il numero di morti per Covid possa arrivare a quota zero. Si tratta di un obiettivo complesso da raggiungere ma probabilmente non impossibile: tutto dipenderà da come ci proteggeremo dal virus, con un mix di vaccini e di farmaci messi a disposizione dalla comunità scientifica.