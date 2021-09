Covid: Malpezzi, 'bene Draghi su green pass, basta doppio gioco Lega'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “Bene ha fatto il Presidente del Consiglio Mario Draghi a ribadire l’importanza del Green Pass come garanzia di libertà e sicurezza. Per il Pd il Green pass è uno strumento decisivo per uscire dalla crisi. La Lega la deve smettere con il doppio gioco ricordandosi che è in maggioranza e sostiene il governo: sulla sicurezza sanitaria e il rilancio economico non sono tollerabili ambiguità”.

Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi conversando con i giornalisti.