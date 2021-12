Covid: Malpezzi (Pd), 'obbligo vaccino solo se numero no vax non garantisce sicurezza'**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Non è un caso che nella Ue l'Italia sia, insieme alla Spagna, l'unico Paese rimasto giallo – quindi a rischio ancora non elevato di contagio. Si tratta del risultato di una delle migliori campagne vaccinali d'Europa, dell'uso esteso del green pass e di tutte le misure, ispirate alla massima prudenza e gradualità, varate dall'esecutivo Draghi".

Così la presidente dei senatori dem, Simona Malpezzi.

"Credo sia giusto che i governi dei Paesi che in questo momento stanno affrontando la quarta ondata -a causa dell'alto numero di non vaccinati- decidano per l'obbligo vaccinale. Penso sia una scelta legittima e necessaria laddove il numero dei no vax non consenta di garantire la sicurezza sanitaria. Spero che nel nostro Paese non serva: il numero di prime dosi sta crescendo e i cittadini stanno rispondendo con grande responsabilità, procedendo con le terze dosi".

"Non possiamo abbassare la guardia. L'Italia sta contenendo la nuova ondata e registra la migliore crescita economica della UE. Dobbiamo tenere duro”.