Covid: Malpezzi (Pd), 'stato di emergenza per intervenire meglio e dare più sicurezza'

Roma, 14 dic (Adnkronos) – "Noi diciamo che non dobbiamo far passare al Paese quello che ha passato ad inizio emergenza" e quindi "tutte le misure che ci aiutano a preservare il Paese le dobbiamo mettere in atto". Lo ha detto Simona Malpezzi, presidente dei senatori Pd, ad Agorà a proposito della proroga dello stato di emergenza per il Covid.

Con lo stato di emergenza "non è stata tolta libertà a nessuno, c'è stata più libertà di agire e intervenire. E' una questione di sicurezza", ha sottolineato la Malpezzi.

"Misure come le apertura ragionate o incrementare la campagna vaccinale consentono all'Italia di reagire in modo diverso rispetto ad altri Paesi, dove si è lasciato correre senza aver mantenuto i livelli minimi di sicurezza. Le mascherine, il distanziamento, l'igiene delle mani sono cose che ci fanno affrontare questo passaggio in modo differente -ha anche detto l'esponente dem-.

Per le terza dose c'è un boom, c'è chi sta provando ad anticiparla senza riuscirci. Anche io vorrei ma non riesco perchè i posti sono occupati, mi fa piacere".