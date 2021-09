Roma, 1 set. (Adnkronos) – "La maggioranza degli italiani sta agendo in modo responsabile ed è a favore delle misure per tutelare salute e ripresa. Le piazze vuote dei #NoVax lo dimostrano. La Ministra Lamorgese ha fatto capire chiaramente che non c’è e non ci sarà nessuna tolleranza per proteste violente”.

Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.