Covid: Malpezzi, 'proroga stato emergenza? Noi con Draghi'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – "Noi diciamo sempre che ciò che ha consentito oggi di ripartire è la serietà dell'approccio alla pandemia che abbiamo adottato, quel rischio ragionato che il presidente Draghi ha messo al centro dell'azione del governo". Lo ha detto la senatrice Simona Malpezzi, presidente del gruppo del Pd, a Radio Immagina, la web radio del Partito Democratico.

"Se avessimo dato ascolto a chi diceva 'basta mascherina' e 'liberi tutti' forse oggi non saremmo qui. Stiamo utilizzando la gradualità ed è giusto continuare così, per cui credo che la proroga dello stato d'emergenza ci sarà se si valuterà necessaria, sempre con l'approccio del rischio ragionato".

"L'obiettivo è quello di riaprire per sempre, di non dover richiudere in modo precipitoso, affinché i passi avanti non si trasformino in passi del gambero, come purtroppo è capitato in altri paesi.

Oggi stiamo meglio, stiamo completando la campagna vaccinale, le attività commerciali, sociali, culturali stanno riprendendo. Ma la guerra non è vinta, ci vuole serietà".