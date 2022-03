(Adnkronos) – Più in generale, la Lega avrebbe chiesto di anticipare la fine del green pass rafforzato al 15 aprile. Ma la richiesta avanzata dal ministro Massimo Garavaglia, che avrebbe rimarcato le difficoltà di dover rispondere a una categoria messa in ginocchio dalla pandemia, non sarebbe stata recepita perché il testo, viene spiegato da fonti presenti alla riunione, aveva già avuto il via libera delle Regioni.