Covid: Mandelli, 'aumento capienze frutto di politica sostenuta da Fi'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Le scelte del Governo sulle capienze sono il frutto di una politica che abbiamo sempre incoraggiato e, per molti aspetti, indirizzato: quella del rafforzamento costante del piano vaccinale e dell’estensione nell’uso del green pass per creare le condizioni affinché le attività continuassero a lavorare e i cittadini potessero riacquistare sempre più spazi di libertà”.

Lo afferma il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli.

“Da tempo -prosegue- sosteniamo che il green pass non va concepito come una limitazione ma come un’opportunità per nuovi spazi di socialità. Ora arriva la conferma. Avanti, dunque, su questa linea, per tornare il prima possibile a una piena normalità”.