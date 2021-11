Covid Marche, ragazzina di 13 anni ricoverata in Terapia Intensiva: il quadro clinico è molto serio ed ha spinto i sanitari a procedere con l'intubazione

Il Covid torna a colpire nelle Marche, dove una ragazzina di 13 anni è stata ricoverata in Terapia Intensiva e dove in cura presso il reparto di emergenze dell’ospedale anconetano Salesi c’è anche anche un neonato le cui condizioni però sarebbero stabili.

Le sue condizioni, sostengono i media, sono peggiorate in maniera tanto progressiva e massiva da spingere l’equipe del professor Alessandro Simonini a procedere con l’intubazione della giovanissima paziente. Le prime info sono preoccupanti e il quadro clinico purtroppo è molto grave.

La ragazzina infatti non solo sta affrontando una severa infezione da coronavirus, ma lo sta facendo in condizioni di comorbilità, dato che è debilitata da altre malattie. Le condizioni della piccola paziente sono monitorate costantemente dal personale che la sta sottoponendo a cure di tipo superiore ed intenso. Gli ospedali Salesi e Torrette sono dunque di nuovo in prima linea. Presso l’ospedale pediatrico è stato ricoverato anche un neonato, che viene assistito nella Terapia intensiva neonatale diretta dal professor Virgilio Paolo Carnielli.

Figlio di madre anch’essa positiva il piccolo non è in condizioni preoccupanti ma dovrà restare in osservazione fino alla negativizzazione. In provincia di Ancona i contagi hanno sibuti un incremento nelle ultime due settimane, più o meno dal 27 ottobre. Da un’incidenza settimanale di 32,7 casi ogni 100mila abitanti si è arrivati fino a quota 52,9.