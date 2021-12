Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “La diminuzione dei contagi in Austria e Germania a seguito di misure di restrizione rivolte ai no vax, impone al governo italiano una riflessione adeguata sul tema nei prossimi giorni. Se l’Omicron continuerà ad avanzare, bisogna prevedere forme di lockdown per i non vaccinati, non c’è alternativa”.

Lo afferma il senatore Pd, Andrea Marcucci.