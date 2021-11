Roma, 23 nov. (Adnkronos) – "Super green pass o due G per aumentare la sicurezza di tutti gli italiani vaccinati ed in attesa della terza dose. Spero che il governo domani approvi anche queste misure nel nuovo decreto: il consenso in Parlamento non gli mancherà".

Così il senatore Pd Andrea Marcucci sulle misure che domani approderanno in cabina di regia e poi in Consiglio dei ministri.