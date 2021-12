Il governo italiano pensa ad una stretta per il periodo di Natale. È possibile che si ritorni all'obbligo delle mascherine all'aperto in tutto il Paese

Obbligo delle mascherine all’aperto in Italia: il governo valuta la stretta

Il governo italiano valuta la stretta anti contagi per il periodo di Natale.

La variante Omicron spaventa il Paese e si sta pensando di tornare all’obbligo delle mascherine all’aperto per le feste su tutto il territorio. È questa l’ipotesi che circola in queste ore in ambienti di governo in attesa del Consiglio dei ministri che dovrà approvare il decreto legge per la proroga dello stato d’emergenza Covid.

Obbligo delle mascherine all’aperto in Italia: l’estensione

Questa misura è attualmente già in vigore in diversi Comuni d’Italia, per decisione dei sindaci delle stesse città.

Per questo motivo si pensa che l’obbligo possa essere esteso su tutto il territorio con il prossimo Decreto Legge.

Intervenuto in Commissione Affari costituzionali sul tema ‘Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi Covid-19’, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha comentato l’ipotesi che l’Italia torni in zona rossa: “Difficilmente si arriverà di nuovo ad avere delle zone rosse.

Oggi per la variante Omicron siamo un po’ meno preoccupati perchè la terza dose protegge. Stabilire oggi chi deve fare la terza dose a seconda del livello degli anticorpi non è scientificamente possibile.”