Covid: Mattarella conferisce medaglia d'oro a Protezione civile, 'doveroso riconoscimento'**

Roma, 111 ott. (Adnkronos) - Un "doveroso riconoscimento fatto con convinzione". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale una rappresentanza della Protezione civile, guidata dal direttore, Fabrizio Curcio, in occasione del conferimento ...

Roma, 111 ott. (Adnkronos) – Un "doveroso riconoscimento fatto con convinzione". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale una rappresentanza della Protezione civile, guidata dal direttore, Fabrizio Curcio, in occasione del conferimento della medaglia d'oro al valor civile per l'attività svolta durante l'emergenza Covid.

Un riconoscimento che "onora tutto il sistema di protezione civile -ha affermato Curcio- e testimonia l'impegno incessante e generoso profuso dal personale del Dipartimento, dalle diverse componenti e strutture operative del servizio nazionale della Protezione civile e in particolare dalle migliaia di volontarie e volontari che hanno assicurato il proprio contributo alla risposta organizzativa, logistica ed operativa in termini di contrasto alla diffusione epidemiologica".

"Persone -ha affermato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci- che con passione, tenacia e competenza, nel silenzio del dovere, hanno saputo profondere ogni energia per affrontare, e ove possibile neutralizzare, gli effetti di un nemico sconosciuto e apparso per qualche tempo persino invulnerabile".