Covid: Mattarella, 'da economia capacità di ripresa inattese'

Firenze, 24 mar. (Adnkronos) – "Non sono tempi facili, tuttora viviamo le conseguenze del dopo pandemia, ma il nostro sistema economico è stato capace di sorprendere e di dimostrare capacità di ripresa inattese". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Firenze alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio. "Il Paese vi è riconoscente per il ruolo che avete svolto -ha aggiunto il Capo dello Stato- così come è grato alle innumerevoli serie di imprenditori, di lavoratori che operano nelle imprese, che di questo risultato sono attori".