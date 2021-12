Covid, Mattarella: serve ancora attenzione e prudenza

Roma, 14 dic. (askanews) – Serve ancora “attenzione e prudenza” nei confronti della pandemia. E’ la sollecitazione che arriva dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che coglie l’occasione della consegna al Quirinale dei riconoscimenti agli Alfieri della Repubblica (ragazze e ragazzi minori di 18 anni che si sono distinti nel campo della cultura, della scienza, dell’arte, dello sport e del volontariato) per sottolineare come l’emergenza Covid non sia affatto finita.

“Nei due anni precedenti – ha detto Mattarella rivolgendosi ai ragazzi premiati – non è stato possibile, a causa della pandemia, svolgere questo incontro e quindi coloro che hanno ricevuto questo riconoscimento lo hanno vissuto sui giornali, sulla stampa. Adesso per fortuna – ha aggiunto il capo dello Stato – possiamo incontrarci anche se le condizioni ci richiedono sempre attenzione e prudenza”.