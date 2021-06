Milano, 8 giu. (Adnkronos) – La crisi sanitaria "non è stato uno stress test straordinario solo per le università, lo è stato per l’intera società, lo è stato per tutti, in ogni parte del mondo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia per l’anno accademico 2020-2021 all’Università Statale di Milano.