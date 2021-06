Covid: Mattarella vede Presidente Tunisia, vaccinare popolazione aree in via di sviluppo

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Per combattere la pandemia è necessario vaccinare la restante parte di popolazione mondiale che vive nelle zone in via di sviluppo. E' quanto emerso nel corso dei colloqui al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello della Tunisia, Kaïs Saïed, presenti i ministri italiani degli Esteri, Luigi Di Maio, e dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Ancora una volta è stato ribadito come la pandemia abbia insegnato ancor di più che nessuno Stato può fare a meno dell’altro e che quindi occorre una visione solidale e multilaterale delle relazioni internazionali.