Covid: Maullu (Fdi), 'Lamorgese si dimetta per manifesta incapacità'

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – "Le stesse frange estremiste che a Milano hanno impedito a Giorgia Meloni di terminare il suo comizio, a Roma si sono rese protagoniste degli stessi atti vandalici che condanniamo con forza, gli attacchi alle forze dell'ordine e alla sede della Cgil sono compiuti da vigliacchi estremisti ben noti al Viminale.

Lo stesso meccanismo ripetuto più volte in ogni parte di Italia che impone le dimissioni del Ministro Lamorgese per manifesta incapacità". Lo afferma in una nota, Stefano Maullu coordinatore FdI Milano dopo l'assalto di Roma alla sede della Cgil.