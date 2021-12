Il carrozziere no vax Mauro da Mantova è morto a 61 anni: da giorni era ricoverato all'ospedale di Trento dopo aver contratto il Covid.

Convinto no vax e noto per i suoi interventi durante la trasmissione La Zanzara in onda su Radio 24, Mauro da Mantova è morto dopo aver contratto il Covid ed essere finito in terapia intensiva: da giorni le sue condizioni erano stabili ma gravi e nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 dicembre 2021 è sopraggiunto il decesso.