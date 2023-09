Covid: Mazzella (M5s), 'prorogare smart working per fragili, interrogazione a governo'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Presenterò un'interrogazione ai ministri Schillaci e Zangrillo per richiamare all'attenzione del governo la delicata tematica dello smart working 'semplificato' per i lavoratori fragili, in scadenza il prossimo 30 settembre. Al momento, so...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Presenterò un'interrogazione ai ministri Schillaci e Zangrillo per richiamare all'attenzione del governo la delicata tematica dello smart working 'semplificato' per i lavoratori fragili, in scadenza il prossimo 30 settembre. Al momento, solo due categorie di lavoratori possono usufruire di questa tipologia di lavoro sino al termine dell'anno, ma, come suggerito da numerosi esperti, è necessario prorogare la misura per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, in considerazione di un aumento dei contagi. Inoltre, dato che non è chiaro, ho chiesto all'esecutivo di chiarire se, fino al termine dell'anno, è consentito lavorare in smart working sia ai lavoratori dipendenti del settore pubblico sia privato esposti a rischio di contagio dal virus, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle nella X commissione al Senato, Orfeo Mazzella.

"L'auspicio è che il governo dia ascolto a queste richieste: in caso contrario, i cittadini dovranno prendere atto dell'incapacità di questo esecutivo di prendere decisioni strutturali a tutela dei lavoratori fragili: andare avanti con misure spot non è nell'interesse di un Paese che ha bisogno di stabilità e di certezze", conclude Mazzella.