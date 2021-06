Covid: Mazzeo, 'In Toscana contagi al minimo, ma prestare attenzione anche in zona bianca'

Firenze, 20 giu. – (Adnkronos) – "Nelle ultime 24 ore si sono registrati 55 nuovi casi. Uno dei dati più bassi dalla fine di settembre 2020. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 172 (10 in meno rispetto a ieri), 38 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

La curva dei contagi è al minimo, ma bisogna prestare la massima attenzione e vaccinarsi tutti perché la maggior parte dei ricoveri è composta da non vaccinati. Da domani siamo in zona bianca, mi raccomando: buonsenso e responsabilità, saremo al sicuro solo quando avremo vaccinato tutti. Forza Toscana! Insieme ce la faremo". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.