Covid: Mazzeo, 'In Toscana superate le 700mila vaccinazioni'**

Firenze, 2 apr. – (Adnkronos) – "Oggi in Toscana abbiamo superato le 700mila vaccinazioni (per la precisione 710.948), di cui 498mila prime dosi e 212mila richiami. Sono stati vaccinati con 2 dosi il 93,4% degli operatori socio-sanitari (la media italiana è del 71,7%).

Sono stati vaccinati con 2 dosi l'80,3% degli ospiti delle Rsa (la media italiana è del 69,7%). Sono stati vaccinati il 73,3% degli insegnanti (la media italiana è del 58,6%). La Toscana ha somministrato il 90% delle dosi ricevute (la media italiana è del 87,1%)". Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, con un post su Facebook.

"Abbiamo ancora da recuperare sugli over 80, ma a oggi la Toscana ha vaccinato più di 150mila ultraottantenni con una dose e quasi 70mila con due.

Significa che, al momento, il 47,5% degli over 80 toscani ha ricevuto almeno una dose di vaccino (la media italiana è del 59,5%) – precisa Mazzeo – Insomma, da lunedi ad oggi, in Toscana sono state somministrate 65mila dosi agli over 80 e mantenendo questo passo, se le dosi arriveranno regolarmente, riusciremo a vaccinare tutti gli ultraottantenni toscani entro il 25 aprile".

Il presidente Mazzeo ricorda che sul portale regionale dedicato alle vaccinazioni sono riaperte le prenotazioni (fino ad esaurimento scorte AstraZeneca) per personale scolastico, forze dell'ordine e nati tra il 1941 e il 1951.

Per i fragili, invece, come già sta avvenendo in questi giorni, ci sarà la chiamata diretta da parte delle Asl.