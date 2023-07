Covid: medico ex no vax, 'minacce di morte a me e alla mia famiglia, ho denunciato tutti'

Covid: medico ex no vax, 'minacce di morte a me e alla mia famiglia, ho ...

Covid: medico ex no vax, 'minacce di morte a me e alla mia famiglia, ho ...

Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute)() – "Aver svelato gli enormi interessi economici del movimento negazionista e no-vax è stata la mia rovina. Sono stanco di minacce ed aggressioni, sono stato costretto a denunciare tutti in Procura". E' lo sfogo di Pasquale Bacco, medico e uno dei fondatori del 'movimento' no-vax, poi protagonista di un dietrofront a favore del vaccino contro Covid-19. Questa svolta lo ha reso il "nemico numero uno" dei negazionisti, racconta lo stesso Bacco.

"A distanza di più di due anni, la mia vita personale e professionale è diventata impossibile e così quella di molte persone a me vicine costrette a sopportare di tutto. Continuano minacce anche esplicite di morte lenta e dolorosa – rivela – minacce alla mia famiglia, denigrazioni professionali, aggressioni per strada. I miei social sono inondati ogni giorno di volgarità ed offese". Gli inquirenti lo hanno "invitato a denunciare per tentare di bloccare questa onda di odio e minacce", aggiunge.

Dai tempi delle prese di posizione sul Covid, sui tamponi e sui vaccini, molte cose sono cambiate. "I negazionisti sono pericolosi – sottolinea ora Bacco – e hanno un seguito in qualsiasi settore della società, anche dove nessuno se li aspetterebbe, tipo in magistratura dove ci sono giudici che fanno da sponda alle loro rischiose teorie. Questa gente va isolata, non esaltata e incoraggiata; alcuni giornalisti o giornali non hanno compreso quanta forza traggano i negazionisti dalle loro 'inchieste'". Tanto che Bacco invita l'Ordine dei medici "ad agire con decisione verso i medici no-vax perché è proprio sulle loro strampalate affermazioni che si alimentano la maggior parte delle folli idee complottiste".