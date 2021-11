Covid: Meloni, 'bisognava fare come in Turchia, potenziare mezzi pubblici'

Roma, 22 nov (Adnkronos) – "L'alternativa è il potenziamento dei mezzi pubblici, utilizzare tutti i pullman privati o i taxi, piuttosto che altri mezzi di trasporto, come fanno in Turchia con il taxi collettivo. Una mano l'avrebbe data". Lo ha detto Giorgia Meloni a Quarta Repubblica a proposito delle misure per la pandemia da Covid.

"Fratelli d'Italia non ha mai fatto una critica senza proposta. Noi non abbiamo mai chiesto di fare meno, ma di più e meglio. Il governo non ha mai avuto la capacità. E' facile dire chiudiamo i ristoranti alle 18, ma la politica è trovare soluzioni a problemi complessi", ha aggiunto la leader di FdI.