Roma, 23 feb. (Adnkronos) – "A mio avviso lo stato di emergenza non si doveva prorogare da prima ma non capisco come si possa chiudere lo stato di emergenza e tenere il green pass. Il green pass è una misura da situazione emergenziale, le due cose stanno insieme".

Così Giorgia Meloni, presidente Fdi, a Skytg24.