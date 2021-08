Il primario di malattie infettive dell’ospedale di Pisa, Francesco Menichetti, si è espresso a proposito degli over 50 non vaccinati contro il Covid.

Covid, Menichetti: “Over 50 che rifiutano il vaccino pagheranno un prezzo molto salato”

Nella giornata di martedì 10 agosto, il primario di malattie infettive dell’ospedale di Pisa, Francesco Menichetti, si è espresso in merito alla presenza di milioni di over 50 non vaccinati contro il SARS-CoV-2, in Italia. A questo proposito, il virologo ha dichiarato con estrema durezza: “Se quei milioni di over 50 che ancora mancano all’appello non si vaccinano, non liberiamo gli ospedali, le terapie intensive e i cimiteri”.

L’esperto, poi, mostrando tutta la sua apprensione nei confronti dei cittadini over 50 che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale, ha ribadito: “Saranno loro a pagare un prezzo salatissimo per la rinuncia a una protezione. Tra le poche certezze che noi abbiamo oggi, c’è quella che i vaccini proteggono dalla malattia grave e dalla morte. Si può speculare sul fatto che chi è vaccinato si infetta ma è un fatto che se noi oggi abbiamo un 30% di ricoverati rispetto all’atteso è per l’effetto dei vaccini”.

Covid, Menichetti: libero arbitrio e tutela della salute collettiva

Nel corso del suo intervento, il primario di malattie infettive dell’ospedale di Pisa ha anche precisato quanto segue: “Chi non si vaccina mette a rischio la propria salute e quella di chi gli sta vicino e mette a rischio anche i malati di altre patologie perché se gli ospedali sono impegnati con il Covid non potranno fare attività non Covid. E questo andrebbe fortemente sottolineato.

Non è solamente questione di libero arbitrio e libera scelta – e ha aggiunto – la Costituzioneprevede anche la tutela della salute della collettività”.

Covid, Menichetti: la nuova ondata di ricoveri negli ospedali

Inoltre, il virologo Francesco Menichetti ha rivelato un dato preoccupante circa i soggetti che non sono ancora stati vaccinati contro il Covid, spiegando: “Nel mio ospedale, due terzi dei ricoverati con la polmonite sono non vaccinati. I ricoverati vaccinati vengono in ospedale perché hanno problematiche a latere, poi risultano con tampone positivo ma non vengono in ospedale per la polmonite. Quindi la mia odierna istantanea mi dice che i vaccini stanno facendo un ottimolavoro”.

L’esperto, infine, ha ammesso: “La diffusione del contagio è significativa ma c’è da dire che l’ondata di ricoveri è un’ondata che, nonostante la variante Delta, dovrebbe in qualche modo contenersi e rappresentare il 30% rispetto a quello che è successo a ottobre grazie all’effetto dei vaccini – e ha concluso –. Quello che a noi interessa molto è la ricaduta sui servizi. Io prima avevo un reparto Covid da 9 posti letto e uno non Covid da altrettanti posti letto ma ora è già stato tutto riconvertito in reparto Covid con 23 posti. E il mio ospedale che è un grosso ospedale, sta predisponendo ulteriori ipotesi di degenze Covid riconvertendo altri reparti. Ci prepariamo al peggio sperando però che non ci sia un’esplosione”.