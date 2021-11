Covid, Merkel: “In Germania situazione drammatica, numero di vittime spaventoso”

Angela Merkel ha parlato di "situazione drammatica" in merito all'evoluzione della pandemia da Covid in Germania.

Parlando alla conferenza delle città, Angela Merkel ha affermato che la situazione pandemica in Germania è drammatica: le sue parole arrivano dopo il nuovo record di contagi segnato dal suo stato, che nelle ultime 24 ore ha contato 52.826 casi positivi.

Merkel: “Situazione drammatica”

La cancelliera ha sottolineato che per il virus è del tutto indifferente che il paese abbia un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni e definito preoccupante il quadro epidemiologico tedesco. “Anche il numero di morti è spaventoso“, ha evidenziato aggiungendo che la cifra dei pazienti nelle terapie intensive è in rapida ascesa.

In sole 24 ore le autorità sanitarie hanno infatti registrato 294 nuovi decessi, numeri raggiunti solo nelle fasi più acute della pandemia.

L’incidenza settimanale dei casi ogni 100 mila abitanti è pari a 319,5 mentre l’indice di ospedalizzazione è di 4,86 pazienti su 100 mila

abitanti.

Merkel: “Situazione drammatica, accelerare sui vaccini”

Di qui l’appello di Angela Merkel alla vaccinazione, che in Germania ha completato soltanto il 67,7% della popolazione. Così si è rivolta ai cittadini non ancora vaccinati invitandoli a rivedere la loro posizioni: “Non è affatto troppo tardi per farsi somministrare una prima dose di vaccino“.

Anche per il richiamo, la cosiddetta terza dose, la cancelliera ha sollecitato uno sforzo nazionale.