Covid: Milano, fiera turismo Bit posticipata a 10-12 aprile

Milano, 3 gen. (Adnkronos) – La Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, slitta a causa del perdurare delle incertezze legate alla pandemia e cambia data. L'evento si terrà alla Fiera di Milano dal 10 al 12 aprile prossimi anziché a febbraio.

Bit, si spiega, "resta in ascolto degli operatori che puntano sulla ripartenza a primavera. Il turismo sta vivendo un momento di incertezze. In un contesto in cui la pandemia condiziona gli spostamenti a breve e a lungo raggio, il settore è ancora interessato dalle decisioni dei vari governi e dai comportamenti dei singoli". In questo contesto "gli operatori del turismo che vedono in Bit un momento unico e privilegiato per fare business e incontrarsi, chiedono più tempo per permettere al settore di ritrovare un equilibrio e identificare le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi".

Da qui ad aprile l’Osservatorio di Bit sarà attivo per monitorare la situazione e identificare le soluzioni per rilanciare il settore. Obiettivo è "garantire gli alti standard offerti dalla manifestazione in un contesto ricco di opportunità, che si spera la primavera potrà offrire".