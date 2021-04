Il ministro della Salute Roberto Speranza ha pubblicato un post su Facebook per commentare il record di vaccini registrato il 16 aprile.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha pubblicato un post su Facebook attraverso il quale si è espresso in merito al numero di dosi di vaccino contro il coronavirus sinora inoculate alla popolazione e ha commentato un accordo sviluppato per rafforzare e accelerare l’andamento della campagna vaccinale attiva in Italia.

Covid, il post del ministro Speranza sui vaccini

Nel pomeriggio di sabato 17 aprile, il ministro della Salute Roberto Speranza ha scritto un messaggio indirizzato agli italiani, diffuso tramite il suo profilo Facebook ufficiale, con il quale ha voluto mostrare riconoscenza nei confronti di alcune specifiche categorie operanti in ambito sanitario che hanno scelto di partecipare all’organizzazione e alla promozione della campagna vaccinale. Una simile decisione è stata esplicitata con un accordo, raggiunto e definito nella giornata di venerdì 16 aprile.

Inoltre, il ministro Speranza ha anche voluto aggiornare i cittadini rispetto al numero divaccinazioni somministrate nel Paese nella sola giornata di venerdì 16.

In particolare, quindi, le parole del ministro della Salute sono state le seguenti: “Voglio ringraziare ostetriche ed ostetrici, biologi e tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che hanno sottoscritto, con governo e regioni, l’intesa per partecipare alla campagna di vaccinazione.

Ieri abbiamo somministrato oltre 350 mila dosi di vaccino. Accelereremo ancora nelle prossime settimane”.