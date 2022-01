Covid: Mirabelli (ex Consulta), 'l'obbligatorietà supera la necessità del consenso' (2)

(Adnkronos) – Dal momento che malattia e infezione hanno due diversi significati, potrebbe essere determinante nel pregiudicare il diritto all'indennizzo la firma del consenso data la discordanza fra quanto scritto nel decreto legge che impone l'obbligo vaccinale "…per la prevenzione della infezione da sars…"; e quanto indicato in uno degli allegati del consenso che parla di vaccinazione "…al fine di prevenire la malattia covid 19 causata dal virus sars cov 2.."? "I termini 'infezione' e 'malattia' non creano disarmonia perché la vaccinazione è resa obbligatoria per evitare la diffusione dell'epidemia e nell'interesse personale per evitare che si possa essere attaccati gravemente dalla malattia", risponde il giurista.

(di Roberta Lanzara)