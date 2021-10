Covid, Moderna costruirà impianto vaccini in Africa

Milano, 7 ott. (askanews) – La società di biotecnologie Moderna ha annunciato che prevede di costruire un impianto di vaccini in Africa per produrre 500 milioni di dosi all’anno per le nazioni a basso reddito.

La decisione nasce dalle forti pressioni ricevute dalle proteste pubbliche sulla necessità di condivisione e dall’amministrazione Biden, che da dietro le quinte ha spinto per aumentare la capacità di produzione dei vaccini e la capacità di condivisione.

La struttura non avrà un impatto immediato sulla pandemia perché ci vorranno dai due ai quattro anni per costruirla, ma la tecnologia di produzione sarà un investimento sul futuro delle cure per i paesi a basso reddito. La società non ha ancora comunicato la località di costruzione, ma ha aggiunto che le dosi prodotte rimarranno in Africa e che Moderna assumerà e formerà forza lavoro locale.