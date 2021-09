Covid, Moderna presenta alla Fda i primi dati sulla terza dose di vaccino

Moderna si accinge a presentare alla FDA i primi dati sulla somministrazione della terza dose del suo vaccino anti Covid.

La casa faraceutica americana Moderna presenterà alla Food and Drugs Administration (FDA), l’ente regolatorio americano, i dati iniziali sulla terza dose del suo vaccino per il Covid per la quale punta a ottenere il via libera.

Moderna presenta a FDA dati su terza dose

Ad annunciarlo è la stessa azienda in una nota, in cui ha sottolineato che intende depositare la documentazione all’Ema nei prossimi giorni. “Siamo lieti di aver avviato il processo per la valutazione della terza dose che mostra una robusta risposta di anticorpi contro la variante Delta“, hanno spiegato i vertici di Moderna.

Gli stessi hanno ribadito il loro impegno a condividere in modo trasparente i dati a propria disposizione per sostenere i governi e le autorità nelle decisioni sulle prossime strategie per le vaccinazioni.

Moderna presenta a FDA dati su terza dose: quando si partirà in Italia

Mentre l’ECDC ha definito non urgente un ulteriore richiamo per la popolazione generale, ha spiegato che dovrebbero già essere prese in considerazione dosi aggiuntive per le persone con un sistema immunitario gravemente indebolito. A tal proposito, come annunciato dagli esperti, l’Italia potrebbe partire già ad ottobre a somministrare le terze dosi ai pazienti più fragili, per poi passare a coloro che si sono vaccinati per primi come gli operatori sanitari.