Covid: Mollicone,'da Camera ok odg per tutela guariti, Draghi e Speranza si adeguino'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Con l’approvazione del nostro ordine del giorno il Governo ha ora il chiaro indirizzo da parte del Parlamento per la tutela dei guariti da Covid, almeno 10 milioni di italiani, chiarendo, col primo impegno, che i soggetti che dimostrino l’avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 siano esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi e come secondo impegno che l’esenzione sia estesa anche a chi dimostri i livelli anticorpali e l’immunità di memoria, anche tramite test sui linfociti B a carico dello Stato".

Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone.

"I guariti dal Covid19 -ricorda- acquisiscono una persistente immunità naturale che in caso di re-infezione consente un decorso lieve, o comunque non grave e con una bassa carica virale. Da recenti studi scientifici si è stabilito che i guariti con vaccinazione avrebbero acquisito un’immunità 'ibrida', 10 volte superiore a quella derivante dal ciclo vaccinale. Un'altra rivendicazione presente nell'atto approvato è che sia garantito, per chi è guarito dal Covid, prima della vaccinazione, il nuovo test sui linfociti B, così da verificare l'effettiva memoria cellulare immunologica dal Covid per garantire l'eventuale esenzione permanente dalla vaccinazione".

"Invieremo il nostro ordine del giorno -conclude Mollicone- anche al Comitato tecnico scientifico e all’Istituto superiore di sanità. Draghi e Speranza diano seguito a questo indirizzo del Parlamento".