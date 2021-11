Covid, monitoraggio Gimbe: “Aumentano contagi e ricoveri, crollano le prime dosi di vaccino”

Salgono contagi, ricoveri e decessi legati al Covid e crolla il picco di prime dosi di vaccino: il monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe ha registrato, nel periodo dal 3 al 9 novembre, un aumento di tutti gli indicatori pandemici, dal numero di contagi a quello dei ricoveri.

Monitoraggio Gimbe su contagi e ricoveri

I nuovi casi positivi sono passati da 29.841 a 41.091 con un aumento del +37,7% mentre i decessi sono passati da 257 a 330.

Gli attualmente contagiati sfondano quota 100 mila (la settimana precedente erano 84.447), i soggetti in isolamento domiciliares sono 96.348 (vs 81.070), i ricoverati con sintomi 3.436 (vs 2.992), e le persone in terapia intensiva 421 (vs 385) con un aumento del 9,4%.

Per quanto riguarda la diffusione territoriale del Covid, il report ha reso noto che 66 province hanno un’incidenza pari o superiore a 50 casi per 100 mila abitanti.

In Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Veneto tutte superano tale soglia e in 3 province l’indicatore supera quota 150 casi. Si tratta di Trieste (479), Bolzano (260) e Gorizia (221). Il Presidente della Fondazione Nino Cartabellotta ha parlato di “numeri che dovrebbero indurre gli amministratori locali a considerare restrizioni su base comunale o provinciale“.

Monitoraggio Gimbe su contagi e ricoveri: crollano prime dosi

Quanto alla campagna vaccinale, il monitoraggio ha rilevato che il 79% della popolazione italiana (per un totale di 46.784.051 persone) ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Da sottolineare che il picco dei nuovi vaccinati raggiunto nella seconda settimana di ottobre (440 mila prime dosi in sette giorni) è crollato del 75,4%.

“Preoccupano sia i quasi 2,7 milioni di over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, sia gli oltre 1,2 milioni nella fascia 12-19 che influiscono negativamente sulla sicurezza negli ambienti scolastici“, ha concluso Cartabellotta in merito ai non vaccinati.