Covid: Montaruli (Fdi), 'commissione per restituire verità a italiani'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "La commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid è lo strumento necessario per restituire agli italiani la verità. Le polemiche sollevate dall'attuale opposizione denotano un timore inspiegabile, se non preoccupante, circa la gestione che li vide protagonisti. Da Conte e Speranza oggi abbiamo assistito ad un tentativo di fuga, mentre il Centrodestra fa un passo in avanti nel chiudere una stagione drammatica della nostra nazione nel segno della trasparenza e del rispetto dei diritti". Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.