Covid: Moratti, 'a Governo chiederemo presto incontro su terza dose’**

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Regione Lombardia vuole capire il prima possibile se sarà necessaria una terza dose di vaccino anti-Covid per il prossimo autunno o inverno. La vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, alla prossima riunione della Commissione Salute nell'ambito della Conferenza Stato Regioni, farà richiesta ufficiale per “metterlo all’ordine del giorno”.

Lo ha detto lei ai giornalisti a margine dell’inaugurazione del l’hub vaccinale di Unipol, a Milano.

“Questo è un tema che è necessario affrontare con il Governo: chiederemo attraverso la Commissione Salute – dice – un incontro con il Governo per fare in modo che ci sia un piano e per sapere se e quando eventualmente questi richiami saranno necessari e dopo quanto rispetto all'ultima dose”.

Questo sarà fatto il prima possibile, non solo entro l’estate.

“Per quanto mi riguarda, dalla prima Commissione Salute che avremo sarà mia cura farlo. Non vogliamo che la Lombardia sia impreparata”.