Covid: Moretti (Pd), '400mila interventi gravi rinviati per colpa no vax'

Roma, 10 dic.(Adnkronos) – "In Italia ci sono oltre 400 mila interventi gravi che sono dovuti essere rimandati a causa dell’egoismo di chi non si vaccina, scegliendo in questo modo di mettere in pericolo non solo la propria vita ma anche quella di chi non può immunizzarsi o di chi è malato di cancro e non può essere operato perché il personale e le terapie intensive sono già in emergenza".

Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti , responsabile per il gruppo S&D della commissione speciale per il cancro, intervenendo ad Aria che Tira.

"Ai cosiddetti 'intellettuali' che fanno i convegni e pensano a fare un partito 'no vax' vorrei chiedere se si rendono conto della immane responsabilità storica e civile che si prendono di fronte al diritto prioritario della salute di una intera comunità: è etico tutto questo?".