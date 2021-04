Covid: Morra, 'il M5s che conoscevo era per la patrimoniale per la coesione sociale'

Roma, 7 apr (Adnkronos) – "Ieri davanti Montecitorio si sono avuti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. I Ristori, ora Sostegni, devono ancora arrivare a tanti operatori economici che sono stremati sia dall'attesa che dall'esiguità degli aiuti". Lo scrive su Facebook Nicola Morra.

"Conoscevo un MoVimento che avanzava proposte radicali eppure concrete. Le rilancio. Sarebbe un segnale importante votato a costruire coesione sociale. Proprio il contrario del condono, che Draghi non avrebbe mai fatto per alcuni", aggiunge il presidente dell'Antimafia rilanciando un articolo sulla proposta di Grillo per la patrimoniale.