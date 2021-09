Covid, morta la nota tiktoker Megan Alexandra Blankenbiller: “Non sono no vax, ma avevo paura”

La nota tiktoker Megan Alexandra Blankenbiller si è spenta all'età di 31 anni dopo essere risultata positiva al covid. "Non sono no vax".

Una morte avvenuta presto e annunciata nel modo più triste possibile. La nota tiktoker Megan Alexandra Blankenbiller, ha dato il suo ultimo saluto da un letto d’ospedale intubata e pronunciando flebili e incisive parole. Le parole della nota tiktoker statunitense raccontano soprattutto il rimpianto di non essersi vaccinata in tempo, una scelta la sua – racconta la giovane in un video pubblicato su TikTok – che è stata frenata dalla paura: “Non sono no-vax, ma avevo paura.

Non avrei dovuto aspettare”, aveva affermato.

Morta Megan Alexandra Blankenbiller, “Volevo farlo insieme alla famiglia”

La giovane che si è spenta a soli 31 anni, ha proseguito il suo messaggio invitando i suoi follower a non esitare a vaccinarsi: “Avevo paura e volevo che io e la mia famiglia lo facessimo tutti allo stesso tempo. E come sono sicuro che saprete, è difficile per far sì che tutti siano d’accordo su qualcosa se le persone la pensano diversamente”, ha dichiarato.

Morta Megan Alexandra Blankenbiller, “Vai a prendere il vaccino, non aspettare”

Le parole della nota tiktoker Megan Alexandra Blankenbiller vogliono essere soprattutto un monito ed un invito a quanti ne hanno la possibilità e soprattutto quanti si trovano nella condizione di dover scegliere, di non esitare. A tal proposito ha dunque precisato che, in caso di indecisione, la scelta è quella di sottoporsi al vaccino: “Se sei indeciso se vaccinarti ma lo vorresti fare anche solo al 70%, vai a prenderlo. Non aspettare.

Vai a vaccinarti. Perché si spera che se ti vaccini allora non finirai in ospedale come me”.

Morta Megan Alexandra Blankenbiller, la sorella: “Grazie a tutti per le vostre preghiere”

A commentare la triste morte della giovane tiktoker è stata la sorella che, a circa una settimana dalla pubblicazione del video ne aveva confermato il decesso: “Grazie a tutti per le vostre preghiere. Sono rattristata e ho il cuore spezzato nel condividere che mia sorella maggiore è volata in paradiso oggi.

Megan era una persona così bella che le ha dato tutto a chiunque ne avesse bisogno. Era una luce per tutto intorno a lei e ha portato gioia a tutti quelli che ha incontrato. Non passerà giorno in cui non sia nella mia mente e nel mio cuore”.