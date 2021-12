Covid, morta operatrice sanitaria No vax: “Mi auguro di prenderlo questo virus”

È morta di Covid Anna Caruso, infermiera No vax di Alessandria. Era già stata sospesa e radiata dall'Albo per non essersi vaccinata

Anna Caruso, ex infermiera di 64 anni, è morta di Covid nel reparto di Rianimazione di Tortona. Si considerava fermamente «complottista» e «negazionista».

Covid, morta infermiera No vax di 64 anni

Anna Caruso, di 64 anni, è morta di Covid dopo essere stata ricoverata in rianimazione a Tortona.

Lavorava come operatrice sanitaria nel reparto di chirurgia presso l’Ospedale di Alessandria, dove era stata sospesa dall’incarico e radiata dall’Albo a settembre per non essersi vaccinata.

Covid, morta infermiera No vax: “Mi auguro di prenderlo questo virus”

La donna era sempre stata in prima linea nella lotta contro i vaccini, per combattere quella che ha definito più volte sui social come una «dittatura sanitaria». Uno dei post di Anna che più hanno fatto discutere recitava queste parole:

«Mi auguro di prenderlo questo virus. Almeno dico: “Ok, sono una complottista, una negazionista“. Io ho passato di tutto, sono stata con tante persone, ci baciamo e ci salutiamo, ma non ho mai preso nulla. Piuttosto che morire strisciando, meglio morire in piedi».

Covid, morta infermiera No vax: l’appello dei sindacati

L’annuncio della morte di Anna Caruso è stato fatto dal Nursind, il sindacato delle professioni sanitarie. Il comunicato fa vicinanza al dolore della famiglia e coglie l’occasione per divulgare – ancora una volta – le evidenze scientifiche sulla pericolosità del virus e l’importanza dei vaccini: