Covid: morto a Torino Antonio Franco, finanziere 57enne originario di Caiazzo

È morto a Torino, dove prestava servizio, il finanziere Antonio Franco, originario di Caiazzo, in provincia di Caserta. È un'altra vittima di Covid-19

Una tragedia ha sconvolto il Corpo della Guardia di Finanza e la cittadina di Caiazzo, in provincia di Caserta. È morto Antonio Franco, un finanziere di 57 anni a causa di Covid-19.

Una nuova vittima di Covid-19 tra gli uomini delle Forze dell’Ordine e in particolare della Guardia di Finanza.

È morto a soli 57 anni l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale, Antonio Franco, prestava servizio a Torino, ma era originario del comune di Caiazzo, una cittadina di poco più di cinquemila abitanti, situata in provincia di Caserta, che adesso piange la scomparsa dell’uomo.

La morte del finanziere è avvenuta a Torino, qui Antonio Franco lavorava presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo di Torino e viveva insieme alla sua famiglia. Si è spento a causa di complicanze sopraggiunte dopo che il 57enne aveva contratto l’infezione da Covid-19.

A comunicare la notizia della morte del finanziere Antonio Franco è stato il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, tramite un post Facebook dove ha così scritto:

“Carissimi, è di queste ore la triste notizia, della morte per Covid, avvenuta a Torino, dove viveva, del caiatino Antonio Franco, figlio del caro Mastu Mario, appena cinquantasettenne, appuntato scelto QS nella Guardia di Finanza.

A tutta la sua famiglia, ai fratelli, al papà, desidero esprimere il mio affetto e la mia vicinanza, unitamente a tutta l’Amministrazione Comunale e all’intera cittadinanza.

Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova in questi momenti, anche se non si è direttamente coinvolti. Un anno di pandemia ci ha posto di fronte a scene terribili e il pensiero va a chi è rimasto qui con il suo dolore ma anche a chi, è finito da solo in un letto d’ospedale”.