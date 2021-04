Covid, morto Mauro De Luca, l’inventore dei panini Gourmet Sciuè

Mauro De Luca, impenditore e patron del marchio di panini gourmet Sciuè molto rinomato a Napoli è morto all'età di 49 anni covid.

Mauro de Luca: morto l’imprenditore dei panini Sciuè

Mauro De Luca, imprenditore di 49 anni patron del marchio di panini Sciuè, nota catena di hamburgerie gourmet di Napoli, è morto a causa del covid.

A dare il triste annuncio è stata la pagina social della paninoteca di Pomigliano D’Arco: “Con estrema rassegnazione dobbiamo comunicarvi che Mauro, l’amico di tutti, il gigante buono, la nostra roccia, ci ha lasciato qualche ora fa causa Covid”. Lo chef era amtissimo nel settore, e per questo motivo non sono mancati i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la terribile perdita.

La paninoteca: “Siamo increduli”

“Speravamo che grazie alla sua irrefrenabile tenacia superasse anche questa sfida. Siamo ancora increduli e sappiamo che sarà difficile girarsi e non trovarlo più alle nostre spalle, pronto a dispensare consigli… sempre pronto a rimboccarsi le maniche, a correre in cucina, a far assaggiare le novità che la mente aveva appena partorito o a condividere gli ingredienti di un panino. Per tutti noi resterà per sempre Mauro Sciuè, il gigante buono”.

Questo è il messaggio riportato dalla paninoteca Sciuè, profondamente sconvolta dalla perdita di un uomo e professionista straordinario e pieno di talento. Nel 2017, infatti, Mauro aveva dedicato un panino a Totò, il principe della risata, il Totò le Moko, per il 50esimo anniversario della sua morte.